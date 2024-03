11,3 Millionen Euro teuer: Landtagssaal wird nun saniert

Der Sitzungssaal des niederösterreichischen Landtags in St. Pölten soll um mehr als elf Millionen Euro saniert werden.

Darauf haben sich ÖVP , FPÖ , Grüne und NEOS verständigt, eine entsprechende Übereinkunft wurde am Mittwoch unterzeichnet. Die Fertigstellung wurde für das Jahr 2027 angekündigt, also noch vor dem Ende der Legislaturperiode.

Vorgesehen sind auch eine thermische Sanierung und eine Erneuerung der technischen Einrichtungen. Der Umbau sei „höchst an der Zeit“, betonte auch FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel , der sich einen Seitenhieb auf Wolfgang Sobotka , Präsident des Nationalrates, nicht verkneifen konnte.

„Es wird kein goldenes Klavier, seltsame Namensfindungen für Arbeitsräume oder sonstige Sperenzchen geben“, betonte er. Mit an Bord sind auch die Grünen und Neos.

"Kein Prestigeprojekt"

„Der Umbau ist kein Prestigeprojekt, es geht um Teilhabe und Zugang zur Demokratie“, so Helga Krismer, die grüne Landessprecherin. Neos-Landesparteivorsitzende Indra Collini versprach zudem ein Maximum an Transparenz, in einem Beirat werden alle Fraktionen vertreten und auch der Landesrechnungshof eingebunden sein.