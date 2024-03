Wer künftig bei den NÖ Bahnen den Ton angeben wird

Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, kommt es nun aber auch auf oberster Führungsebene zu einer Neuaufstellung. Wolfgang Schroll wird Mitte des Jahres 2024 die Position des technischen Geschäftsführers antreten und kehrt damit nach 22 Jahren als Geschäftsführer der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) in die Leitung der NÖVOG zurück.

Die kaufmännische Geschäftsführung wird Michael Hasenöhrl übernehmen. Er war in den vergangenen 16 Jahren bei der Allgemeinen Sparkasse OÖ Bank AG tätig und betreute als Prokurist Unternehmen im öffentlichen und industriellen Bereich sowie in der Infrastrukturbranche.

Ein Sprecher aus dem Büro von Landbauer betont, dass trotz der Veränderungen alle 350 Arbeitsplätze erhalten bleiben und gesichert sind. Künftig noch stärker im Fokus stehen sollen die Anliegen und Bedürfnisse von Pendlern, Schülern und Familien.

Hoffen auf rasche Entscheidung

Der Ärztemangel treibt auch ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek um. Beim informellen Rat der EU-Bildungsminister in Brüssel sprach Polaschek darüber, dass in bestimmten Studienrichtungen eine überproportionale Zahl an ausländischen Studierenden an österreichischen Hochschulen ihr Studium absolviert, aber anschließend wieder abwandert. Betroffen sei dabei vor allem auch das Studienfach Humanmedizin.

„Es wäre ein Sieg der Vernunft, wenn wir den deutschen Numerus-clausus-Flüchtlingen endlich einen Riegel vorschieben könnten“, hofft Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) auf eine rasche Lösung.