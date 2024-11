Gruselige Fälle: Salzburger Polizei zog berauschte Lenker aus dem Verkehr

Am Abend vor dem Allerheiligentag fuhr ein 31-jähriger Wiener mit seinem Fahrzeug auf der B99, der Katschbergstraße, von St. Michael im Lungau Richtung Mauterndorf . Im Gemeindegebiet von Mauterndorf (Bezirk Tamsweg) verlor er die Kontrolle über den Pkw, fuhr über den Taurachweg und kollidierte mit einem Baum. Anschließend legte der Wiener den Retourgang ein und fuhr davon. Er parkte sein Fahrzeug dann rund 150 Meter entfernt vom Unfallort und ging ins nächste Wirtshau s.

Ein schwer Betrunkener, der nach einem Unfall mit 1,9 Promille weiter zum nächsten Gasthaus fuhr und ähnliche Fälle mit berauschten Autofahrern beschäftigten die Polizei in Salzburg.

Dem Wiener wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde er angezeigt.

Die Halloween-Nacht wurde auch einem Burgenländer zum Verhängnis. In den frühen Morgenstunden des Allerheiligentags hielt die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Glasenbach (Bezirk Salzburg-Land) den 26-Jährigen an. Mit dem Pkw-Lenker wurde aufgrund eindeutiger Symptome einer Beeinträchtigung ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Auch dem Burgenländer wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.