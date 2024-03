Saalbach: Deutsche Urlauberin unter Taxi eingeklemmt

Bei einem Unfall mit einem Taxi ist am Samstagabend eine 26-jährige Urlauberin aus Deutschland verletzt worden.

Ein 36-jähriger Taxilenker war mit seinem Fahrzeug in Hinterglemm in Richtung Talstation der Reiterkogelbahn unterwegs, als ihm eine Touristengruppe entgegenkam. Die Gruppe nahm die gesamte Fahrbahnbreite in Anspruch. Der Taxilenker stieg aus seinem Wagen, um sie zurechtzuweisen.