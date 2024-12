Von den mittlerweile auf 481 Millionen Euro gestiegene Gesamtkosten bis ins Jahr 2033 entfallen somit auf die Stadt Salzburg 144,3 Millionen Euro. Bei der Präsentation im Juni war noch von 400 Millionen Euro Gesamtkosten die Rede. Ursprünglich waren 335 Millionen Euro veranschlagt worden.

Für die Bereitstellung der Finanzmittel durch die Stadt hatte der frühere ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner vorgesorgt. In seinem Abschiedsinterview vor knapp einem Jahr betonte er: "Ich habe versucht, das Budget so aufzustellen, dass wir entsprechende Rücklagen bilden. Wir haben über 200 Millionen Euro auf der hohen Kante. Wir haben nur die Dinge angepackt, die notwendig sind. Was politisch 'nice to have' wäre von anderen Fraktionen habe ich einfach beiseite gedrückt."

Preuner als Polit-Prophet

Das vor allem deshalb, "dass zumindest die Finanzen stimmen, wenn das Thema einmal politisch umstritten ist", führte Preuner weiter aus - und zwar zu einem Zeitpunkt, als sich alle Fraktionen zur Sanierung bekannt hatten.