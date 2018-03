Offiziell bestätigt: Strache wurde doch nicht abgehört

Am 2. Februar lautet die KURIER-Titelgeschichte „Offenbar kein Lauschangriff auf Straches neues Büro“. Berichtet wird darin über massive Zweifel an der Wanzen-Theorie aus dem Umfeld des Vizekanzlers. Ex-Sektionschef Manfred Matzka erinnert sich an eine Übertragungsleitung aus dem Parlament. Über diese wurden Reden in das Ministerbüro übertragen, damit der Ressortchef weiß, wann er ins Parlament muss. „Es könnte durchaus sein, dass jemand das Kabel abgeschnitten und in der Wand gelassen hat“, sagt Matzka.