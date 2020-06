Zwölf Jahre Haft für Banküberfall in Salzburg

Am Landesgericht Salzburg ist am Dienstag ein 38-jähriger Serbe wegen eines brutalen Bankraubs zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im Frühjahr 2018 mit zwei Komplizen einen Bankangestellten überfallen und gefesselt zu haben. Das Opfer leidet seither an einer Belastungsstörung.