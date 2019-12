Salzburg: Kein Ende der Überfall-Serie in Sicht

Rund zwei Stunden später überfielen dann zwei maskierte und bewaffnete Täter eine Tankstelle im selben Stadtteil. Einer der beiden blieb im Eingangsbereich stehen und überwachte die Umgebung, während der andere auf den Tankwart im Kassenbereich stürmte, diesen mit einer Schusswaffe bedrohte und Geld forderte. Während der 62-Jährige das Geld aus der Kassenlade räumte, stieß ihn der Räuber zur Seite und bediente sich selbst. Zur Einschüchterung gab er noch zwei Schüsse auf den Boden ab, es dürfte sich aber um eine Schreckschusspistole gehandelt haben. Danach eilten die beiden aus dem Tankstellenshop und verschwanden. Auch in diesem Fall verlief eine Fahndung vorerst ohne Erfolg.

Damit wurden seit vergangenem Dienstag bereits sechs ähnliche Überfälle verübt: Am Dienstagabend wurde im Stadtteil Maxglan eine Trafik ausgeraubt. In diesem Fall nahm die Polizei aufgrund von Überwachungsbildern zwei Tage später zwei Verdächtige fest, die beiden 22-Jährigen bestreiten die Vorwürfe. Am Donnerstagnachmittag hat ein mit Pistole bewaffneter Mann einen Nahversorger in Thalgau (Flachgau) überfallen. Da ein Zeuge konkrete Angaben zum Fluchfahrzeug machte, nahm die Polizei in der Nacht auf Freitag den mutmaßlichen Täter und den Lenker des Fluchtfahrzeuges fest.