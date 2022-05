Zweijähriges Kind bei Autounfall in Vorarlberg verletzt

Ein zweijähriges Kind ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Schwarzach (Bezirk Bregenz) verletzt worden. Ein 62 Jahre alter Autofahrer prallte laut Polizei im Kreuzungsbereich Hofsteigstraße-Bahnhofstraße mit einem Pkw zusammen. Sein Auto wurde dadurch auf die Gegenfahrbahn und frontal gegen das Auto einer 42-Jährigen geschleudert, in dem sich das Kind befand. Es wurde ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden.