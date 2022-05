152 km/h bei erlaubtem Tempo 80: Führerscheinabnahme auf A5

Mit 152 km/h ist am frühen Montagabend ein Autofahrer auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) im Gemeindegebiet von Poysdorf (Bezirk Mistelbach) "geblitzt" worden. Erlaubt war in dem Bereich Tempo 80. Dem 53-Jährigen ukrainischen Lenker wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen, auch eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben. Zudem erging eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach.