Zwei Vorarlberger Bergsteiger mit Hubschrauber gerettet

Zwei Vorarlberger Bergsteiger sind am vergangenen Freitag in Montafon aus einer Notlage gerettet worden. Bei einer Tour auf die Madrisa (2.770 Meter) kamen die beiden Alpinisten im Alter von 22 und 23 Jahren im Schnee nur langsam voran. Als sich der 23-Jährige bei Einbruch der Dunkelheit eine Knieprellung zuzog, setzten sie einen Notruf ab. Das Duo wurde vom Hubschrauber per Tau gerettet und ins Tal geflogen, informierte die Polizei am Montag.

Kletterer mussten aufgeben

Die beiden Männer aus dem Vorarlberger Oberland brachen um 7.30 Uhr zu ihrer Klettertour auf. Sie stiegen auf Höhe des Nordostgrats in etwa 2.250 Meter Seehöhe in die Route ein. Dunkelheit und Knieprellung zwangen die zwei Alpinisten unmittelbar vor dem Ausstieg aus der Kletterroute zur Aufgabe.