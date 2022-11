Eltern sollen Kleinkind im Bezirk Tulln schwer verletzt haben

Im Bezirk Tulln sollen Eltern einem Kleinkind schwere Verletzungen zugefĂŒgt haben. Spitalsmitarbeiter erstatteten Anzeige, nachdem der SĂ€ugling in das Landesklinikum Tulln eingeliefert worden war.

Die beiden VerdĂ€chtigen wurden festgenommen, bestĂ€tigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Samstag auf Anfrage einen Onlinebericht der Kronen Zeitung. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ĂŒbernahm die Ermittlungen.

Keine Lebensgefahr

Zum Gesundheitszustand und dem Alter des Kindes werden offiziell keine Informationen weitergegeben. Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, soll es sich um einen erst ein Monate alten SĂ€ugling handeln, der mit HĂ€matomen und Verdacht auf ein schweres SchĂŒtteltrauma ins Wiener AKH weitertransportiert wurde - Lebensgefahr bestehe nicht.

Die Eltern (Anfang 20) des verletzten Babys sollen noch am Samstag von Ermittlern des Landeskriminalamtes einvernommen worden sein. Am Sonntag soll dem Vernehmen nach eine Entscheidung getroffen werden, ob sie in die Justizanstalt eingeliefert werden.