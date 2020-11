Zwei Verletzte bei Autoüberschlag in Tirol

Bei einem Auto-Überschlag in Achenkirch (Bez. Schwaz) in der Nacht auf Sonntag sind die beiden 18-jährigen Pkw-Insassen aus Deutschland verletzt worden. Der Lenker geriet auf einer Brücke, auf der sich Eis gebildet hatte, ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge landete der Wagen auf einer Böschung und überschlug sich, informierte die Polizei. Die zwei 18-Jährigen wurden in deutsche Krankenhäuser eingeliefert.

Die beiden Deutschen waren gegen 0.45 Uhr vom Sylvensteinspeicher kommend auf der Walchenstraße (L28) in Richtung Achenkirch unterwegs, als das Fahrzeug auf der Geißalmbrücke ins Schleudern kam. Der Lenker wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Bad Tölz gebracht, sein Beifahrer wurde mit dem Helikopter nach Murnau geflogen.