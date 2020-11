Polizei auf der Suche nach Bankräuber

Nach dem bewaffneten Überfall auf eine Bankfiliale in Saalfelden im Salzburger Pinzgau am Freitagnachmittag fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. Am Samstag hat die Exekutive Aufnahmen vom Verdächtigen aus den Überwachungskameras der Bank und weitere Details zum Raub veröffentlicht.

Laut Polizeisprecherin habe der noch unbekannte Täter gegen 15.00 Uhr die Bank im Stadtzentrum betreten und auf die Theke der Bankangestellten einen Zettel mit dem Wort „Überfall“ gelegt. Seine Forderung untermauerte er mit einer Schusswaffe. Anschließend verließ der Räuber mit Beute in noch unbekannter Höhe das Geldinstitut. Beim Verlassen der Bank sagte er noch im Dialekt. „Bleibt ruhig, dann passiert euch nichts.“ Danach flüchtete der Täter zu Fuß.

Der Bankräuber soll rund 1,80 bis 1,90 Meter groß und 25 bis 35 Jahre alt sein. Er hat eine schlanke Statur.