Zwei Personen nach Brand in Tirol im Spital

Nach einem Brand in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) Sonntagnachmittag sind zwei Personen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert worden. Warum das Feuer in der Wohnung, in dem ein 27-Jähriger und eine 59-Jährige lebten, ausgebrochen war, war laut Polizei unklar.

Weiterer Brand in Wattens

Bei einem weiteren Brand in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) in der Nacht von Sonntag auf Montag geriet ein Gartenhaus in Brand. Der Besitzer hörte ein Knistern und verständigte die Feuerwehr. Elf Personen wurden vorübergehend aus ihren Häusern evakuiert. Es wurde niemand verletzt. Beide Brände wurden von den Feuerwehren gelöscht.