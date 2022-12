Ein 22-Jähriger ist nach einem Bankomateinbruch in der Nacht auf Samstag in Blindenmarkt (Bezirk Melk) festgenommen worden. Nach einer Alarmauslösung hatten Polizeibeamte den Mann in der Nähe eines Geldinstituts entdeckt. Er hatte blutende Wunden an den Händen und verhielt sich verdächtig.

Der im Ort lebende Rumäne war betrunken. Er soll mit einem Meisel und einem Gipserbeil versucht haben, den Bankomaten im Bereich des Geldausgabeschlitzes und der Verriegelung der Tresortür aufzubrechen. Außerdem wurde der Bildschirm des Geräts erheblich beschädigt. An das Geld in dem Gerät gelangte der Verdächtige jedoch nicht. Abstreiten kann er die Tat nur schwer. Auf seinem Handy entdeckte die Polizei ein Video, das der 22-Jährige aufgenommen hatte, während er den Bankomat zu knacken versuchte. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.