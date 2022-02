Zwei Personen in Linz in Kanal gefallen: Frau gerettet, Begleiter noch vermisst

Die Polizei hat Dienstagabend eine 37-J├Ąhrige aus dem Jauckerbach, auch Kleinm├╝nchner Kanal, in Linz gerettet. Nach ihrem 33-j├Ąhrigen Begleiter wurde Mittwochfr├╝h noch gesucht. Ein Passant hatte Dienstag um 20.00 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er den Mann unweit einer Holzbr├╝cke um Hilfe schreiend im Wasser treiben und schlie├člich untergehen sah. Als die Beamten eintrafen, hie├č es, dass eine weitere Person im Wasser sei, berichtete die Exekutive am Mittwoch.

Suche nach Wiener wird fortgesetzt

Die 37-j├Ąhrige Linzerin hielt sich am R├╝cken im Wasser treibend an einem Ast fest und n├Ąherte sich dem Ufer des Kanals, der vom Kraftwerk Kleinm├╝nchen genutzt wird. Die Polizisten zogen sie mit einem Stock zum Ufer und hielten sie bis zum Eintreffen des Tauchbootes ├╝ber Wasser. Die Frau wurde ins Linzer Kepler Uniklinikum gebracht und dort in k├╝nstlichen Tiefschlaf versetzt. Die Suche nach dem Mann - einem 33-J├Ąhrigen Wiener - blieb am Abend erfolglos und wurde am Mittwoch fortgesetzt. Daf├╝r wurden auch die Kraftwerk-Rechen in Betrieb gesetzt.