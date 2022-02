Luxusuhren auf Skipiste über die Grenze geschmuggelt

Es war ein ungewöhnlicher Aufgriff für die Zöllner in einem Skigebiet in Tirol . Am rund 2.800 Meter hohen Filmsattel und bei minus drei Grad kontrollierten die Beamten Einreisende aus dem Schweizer Samnaun, die die Grenze auf Skiern überquerten. Wo gerne Rauchwaren oder Alkohol geschmuggelt werden, stießen die Zöllner diesmal auf einen Mann, der in seinem Rucksack acht Luxusuhren geschmuggelt haben soll.

Die Uhren der Marken Omega und Union Glashütte haben einen Gesamtwert von rund 36.000 Euro. Dem Tatverdächtigen kommt der Schmuggel nun teuer zu stehen. Für die unverzollte Einfuhr der Uhren werden Abgaben, Strafen und Sicherheitsleistungen in einer Höhe von knapp 14.000 Euro eingehoben.