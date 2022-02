Ein nackter Mann soll am Montagnachmittag in eine Obdachlosenunterkunft in der Leopoldstadt gegangen sein und dort randaliert haben. Nicht nur gegen√ľber den Bewohnern und dem Personal, sondern auch gegen√ľber den Polizisten verhielt sich der Tatverd√§chtige aggressiv.

Einem Beamten soll der Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann, ein 28-jähriger Slowake, wurde festgenommen. Der verletzte Beamte wurde ins Spital gebracht. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Im Jahr 2021 wurden 462 Polizistinnen und Polizisten durch Fremdverschulden verletzt, im Jahr 2020 lag die Zahl bei 392.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: