Tischlerei in der Salzburger Altstadt stand in Flammen

In der Salzburger Altstadt ist Mittwoch in der Früh ein Brand in einer Tischlerei ausgebrochen. Ein Anrainer alarmierte die Einsatzkräfte. Laut Polizei wurden mehrere Personen, die über dem Betrieb wohnten, in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb einer Stunde rasch löschen. Das angrenzende Gebäude der Landesregierung, der Chiemseehof, sowie das benachbarte Spital der Barmherzigen Brüder kamen nicht zu Schaden.