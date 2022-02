Nach Brand und Leichenfund in Graz: 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Die Polizei hat am Dienstagabend in Graz einen 23-Jährigen festgenommen, der als dringend Tatverdächtiger im Falle der Tötung einer 41-Jährigen in der Nacht auf Montag in einem Grazer Mehrparteienhaus infrage kommen soll. Dies teilte die Polizei am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Es soll sich um einen Mann ohne Wohnsitz handeln. Die Frau wies laut Obduktion eine „hohe Anzahl an Stichverletzungen am gesamten Körper“ auf.