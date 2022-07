Zwei Paragleiter bei Abstürzen in Tirol schwer verletzt

Zwei Personen sind am Dienstag in Tirol bei Paragleiterunfällen schwer verletzt worden. In Höfen (Bezirk Reutte) erlitt ein 67-Jähriger Polizeiberichten zufolge mehrere Wirbelbrüche. Der Deutsche dürfte bei der Landung im Wald abgestürzt sein, weil sich die Windverhältnisse geändert hatten. Ein Zeuge rief die Rettung, diese brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus nach Reutte. In Sillian (Bezirk Lienz) zog sich ein Jugendlicher indes schwere Verletzungen an den Armen zu.

Der 16-jährige Flugschüler flog alleine, war aber mittels Funk mit seinem Fluglehrer verbunden, berichtete die Exekutive. Unmittelbar vor der Landung sackte der Gleitschirm dann plötzlich ab - der junge Deutsche bremste ab und stürzte aus geringer Höhe zu Boden. Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten, anschließend wurde er ins Lienzer Krankenhaus eingeliefert.