Gleitschirm-Pilot bei Absturz am Muckenkogel in NÖ schwer verletzt

Ein Gleitschirm-Pilot ist am Muckenkogel bei Lilienfeld bei einem Absturz aus rund fünf Metern Höhe schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte der 56-Jährige am Montagnachmittag nach dem Start an den Bremsleinen gezogen, während er die Sitzposition im Gurt einnehmen hatte wollen. Das Fluggerät kam dadurch nach links ab und fiel zu Boden. Der Einheimische wurde per Rettung in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.