Zwei Niederländerinnen in Gailtaler Alpen aus Bergnot gerettet

Zwei Frauen aus den Niederlanden sind am Montag bei einer Bergwanderung in den Gailtaler Alpen in Hermagor in Bergnot geraten. Laut Polizei kamen sie im Bereich Hohe Wand vom Wandersteig ab und gerieten in immer schwierigeres Gelände. Auf einem Felsgrat konnten sie schließlich weder vor noch zurück und riefen um Hilfe.

Die 35-Jährige und die 37-Jährige wurden von Bergrettern gesichert und von einem Hubschrauber mittels Seil geborgen. Die beiden blieben unverletzt.