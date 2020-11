Ein Chinchilla lag unter der Motorhaube

Eine seltene Aufgabe hatte ein Feuerwehrmann aus Alkoven in Oberösterreich am Samstag: Eine Frau wurde auf ein totes Chinchilla in der Nähe ihres Autos aufmerksam. Ein weiteres, noch lebendes Tier sah sie gerade noch in den Motorraum ihres Pkw flüchten. Die Frau rief daraufhin einen ihr bekannten Feuerwehrmann zur Hilfe. Dieser wurde unter der Motorhaube fündig und zwang das Tier, zu flüchten, damit es eingefangen werden konnte.