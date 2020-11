Polizei ließ Online-Betrügernetzwerk hochgehen

Stück für Stück wurde in den vergangenen Monaten von Fahndern das Netzwerk der Gruppe zerschlagen. In Serbien und Bulgarien erfolgten weitere Festnahmen, Mitte Juli wurde am Flughafen in Athen ein flüchtiger israelischer Staatsbürger verhaftet.

Verschwörungstheorien

Doch auch in Österreich waren die Ermittler aktiv. Sie konnten Uwe L. schnappen, dem weltweit eine Schadenssumme von mehr als 50 Millionen Euro vorgeworfen wurde. Vor Gericht muss sich L. allerdings nicht verantworten. Anfang Juli 2020 wurde er tot in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken gefunden. Während in sozialen Medien Verschwörungstheorien rund um seinen Tod blühen, geht die Justiz von Selbstmord aus. KURIER-Informationen zufolge weist das toxikologische Gutachten auf eine Überdosis Medikamente hin.

Im Visier der österreichischen und deutschen Ermittlungsbehörden steht auch Ilan T. Er gilt als echte Größe in der Online-Trading-Szene und hatte über eine Software 240 Brands mit einem Volumen von 710 Millionen Euro betrieben. Er soll zudem Angehöriger des israelischen Armee und auch im dortigen Nachrichtendienst gewesen sein. Auch er soll zahlreiche Österreicher abgezockt haben, die von viel Geld träumten, aber schließlich ein böses Erwachen hatten.