Zwei Moped-Fahrschülerinnen bei Auffahrunfall im Flachgau verletzt

In Plainfeld (Flachgau) sind am Mittwochnachmittag zwei Moped-Fahrschülerinnen bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. An der Übungsfahrt beteiligten sich insgesamt vier Fahrschüler und zwei Fahrlehrerinnen. Zu dem Crash kam es, als eine Lenkerin wegen zu geringen Abstandes zum vorderen Fahrzeug ein Bremsmanöver einleitete. Zwei Schülerinnen aus dem Flachgau und der Stadt Salzburg stürzten. Laut Polizei wurde eine der beiden Verletzten ins UKH Salzburg gebracht.