Zwei Jahre nach Mord am Lugeck: Weitere Bluttat war in Vorbereitung

Beinahe hätte es in diesem Herbst erneut zu einer ähnlichen Tat in Wien kommen können – ebenfalls mit Mafiahintergrund. Eine Liquidation war bereits in Vorbereitung, berichteten montenegrinische Medien. Ein möglicher Auftragskiller aus Serbien mit dem Spitznamen „Mücke“ soll sich bereits an die Fersen seines Opfers geheftet, den Mann verfolgt und fotografiert haben. Dann schrieb er seinen Auftraggebern: „Es wird einfach. Er ist völlig entspannt.“ Doch so weit kam es nicht. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Im Ermittlungsakt dazu finden sich Fotos von Sprengkörpern und vom Verdächtigen mit Waffe samt Schalldämpfer. Er trägt OP-Handschuhe. Das Bundeskriminalamt ermittelt, will dazu aber keine näheren Auskünfte geben.

Hinter all dem steckt ein Krieg zweier Mafiaclans. Die Blutspur zieht sich quer durch Europa. Die Clans – auf der einen Seite der Kovacian-Clan, auf der anderen der verfeindete Skaljarski-Clan, stammen beide aus der montenegrinischen Küstenstadt Kotor.

Seit 2014 befinden sie sich im Kriegszustand – Auslöser war der Diebstahl von 200 Kilogramm Kokain. Seither gibt es Dutzende Tote auf beiden Seiten. Auch die Bluttat in Wien dürfte eine Racheaktion gewesen sein.

Der 32-jährige Vladimir Roganovic gehörte dem Kovacian-Clan an. Er war erst wenige Wochen davor aus dem Gefängnis entlassen worden – dort saß er eine Haftstrafe wegen eines Bombenanschlags in einer Disco ab.

Der Mann, der auf ihn angesetzt wurde, war ein Profi. Er hinterließ keine Spuren. Und er schaffte es, den zahlreichen Überwachungskameras in der Wiener Innenstadt zu entgehen.

Obwohl mehrere Passanten zu Augenzeugen der Tat wurden, ist die Täterbeschreibung dürftig. Es handelte sich um einen etwa 30-jährigen Mann, etwa 185 Zentimeter groß, mit Dreitagesbart. Er trug dunkle Kleidung und eine Kapuze.

Die Ermittler checkten auch die Fluggastdaten, kontrollierten, wer in den Tagen davor und danach ein- und ausreiste. Doch auch das half nicht weiter. Zwar gerieten einige Männer in den Kreis der Verdächtigen – doch letztendlich war der Mörder nicht darunter.