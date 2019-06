Mafia-Mord am Lugeck: "Dritter Mann" verurteilt

Am Dienstag stand in Wien ein 29-jähriger Serbe vor Gericht, der im Wiener Mafia-Mord zunächst als Mittäter verdächtigt wurde. Die tödlichen Schüsse vom 21.12.2018 waren aber nicht Hauptgegenstand der Verhandlung. Der Angeklagte wurde beschuldigt, im Zuge seiner U-Haft in der Justizanstalt Josefstadt auf einen Mithäftling eingeschlagen und diesen dadurch schwer verletzt zu haben. Außerdem wurden ihm falsche Beweisaussage und der Gebrauch fremder Ausweise zur Last gelegt.

Falsche Angaben

Der Serbe wurde nach den Schüssen auf den mutmaßlichen Mafiosi Vladimir R. (32) von der Polizei einvernommen. Dabei gab er an, den Erschossenen und seinen schwer verletzten Begleiter nicht zu kennen und nur zufällig mit ihnen essen gewesen zu sein. In der heutigen Verhandlung gab er über seine Anwältin Heike Sporn an, den schwerverletzten 23-Jährigen doch gut gekannt zu haben. Da er in Serbien aber wegen Drogenhandels zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden war und deshalb gesucht wurde, habe er die falschen Angaben getätigt und sich auch mit falschen Papieren ausgewiesen.