Zwei Fußgängerinnen im Tennengau von Autos gerammt

Zwei Fußgängerinnen sind am Dienstagabend auf Schutzwegen an der Halleiner Landesstraße im Tennengau von Autos gerammt und verletzt worden. In Oberalm übersah ein alkoholisierter 60-jähriger Lenker eine 20-Jährige. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

In Puch erfasste der Pkw eines 22-Jährigen eine 34-Jährige. Der Lenker gab an, er habe wegen des schlechten Wetters und der Dunkelheit die Passantin und deren Begleiterin, die rechtzeitig zur Seite sprang, übersehen.