Zwei Festnahmen nach Überfall auf Supermarkt-Kassiererin in Kärnten

Am Klagenfurter Hauptbahnhof ist am Freitagabend eine Supermarktfiliale überfallen worden. Zwei Tatverdächtige, ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt und ein 20-jähriger Klagenfurter, bedrohten eine Kassierin mit einer Gasdruckpistole und erzwangen die Herausgabe von Bargeld in unbekannter Höhe, berichtete die Polizei. Schließlich wurden die beiden - vor allem dank Personenbeschreibungen - im Stadtgebiet angehalten und festgenommen.

Verletzt wurde niemand. Einer der beiden Beschuldigten war geständig, der zweite bestritt bisher, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Gasdruckpistole

Von Tatwaffe und Beute fehlte zunächst jede Spur. Schließlich konnte die Gasdruckpistole aber in der Nähe des Tatorts gefunden werden, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Zudem führten die Verdächtigen einen "wesentlich kleineren Teil" der Beute bei sich. Der größere Rest blieb vorerst unentdeckt.

Ermittlungen zu Hergang und genauem Motiv waren im Gange. Der Überfall hatte sich gegen 20.00 Uhr ereignet.