Zwei Bergsteigerinnen stürzten in der Obersteiermark in den Tod

In einer Tragödie endete eine Bergtour zweier Frauen am Samstag am 2351 Meter hohen Grimming in der Obersteiermark. Die beiden vermissten Österreicherinnen wurden am späten Samstagabend nach einer Suchaktion von Bergrettern und Alpinpolizisten nur mehr tot gefunden. Die beiden Alpinistinnen, eine 50-jährige Wienerin und eine 44-jährige Niederösterreicherin sind abgestürzt. Aufgrund der extrem schwierigen und teils sehr gefährlichen Verhältnisse in den Bergen, wurden auch aus etlichen anderen alpinen Gebieten Notfälle und Rettungseinsätze gemeldet.

Die Retter am Grimming, der als markanter Gebirgsstock als ein Teil des Dachsteingebirges gilt, fanden die beiden Opfern nach einer groß angelegten Suchaktion noch in der Nacht in der Nähe des 1.259 Meter hohen Gindlhorns. Die Frauen waren in einer Zweierseilschaft unterwegs gewesen und dabei in die tödliche Gefahr geraten.

Wegen der Dunkelheit und der gefährlichen Situation im Bereich der Fundstelle, konnten die beiden toten Frauen erst in den Morgenstunden des Sonntags geborgen werden. Weil es trotz Abgängigkeitsanzeige schwierig war die Angehörigen der Opfer von der Tragödie zu informieren, wurden die Berichte über das tragische Bergunglück erst Sonntag um die Mittagszeit von der Landespolizeidirektion in der Steiermark bestätigt.