Zum 25. Todestag: Ein Blick zurück auf Falcos Wien

Es war das ruhige, kleinere, noch etwas graue Wien, in dem Hans Hölzel seine Lehre zum Bürokaufmann abbrach und zu Falco wurde. Der Rest ist Musikgeschichte.

Sein größter Hit „Rock Me Amadeus“ war für drei Wochen auf Platz 1 in Amerika. Teile des dazugehörigen Videos wurden übrigens in der Bar „Blue Box“ in Wien-Neubau gedreht, die heute noch existiert. Motorrad-Rocker fungierten als Statisten.

Ehrengrab am Zentralfriedhof

Am 6. Februar starb Falco kurz vor seinem 41. Geburtstag bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Bei der Ausfahrt vom Parkplatz einer Diskothek wurde sein Geländewagen von einem Bus gerammt. Begraben wurde Falco in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof, sein Sarg wurde von den Motorrad-Rockern aus dem „Rock Me Amadeus“-Video getragen.

Hans Hölzel gibt es in Wien nun keinen mehr. Heute leben noch 7.274 Menschen namens Johann, 2.808 namens Hans und 19 Jeannies (verschiedene Schreibweisen zusammengefasst) hier. Aber es gibt eine Falcostiege in Margareten und eine Falcogasse in der Donaustadt. Denn seinen Falco, den wird Wien nie vergessen.



