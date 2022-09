Vorbild Falco: Musiker Ben Saber will zur Legende werden

Über die Rapmusik kam er dann zu seinem heutigen Sound, den er als "Soul-Hip-Hop" bezeichnet. Sein Debütalbum heißt "5 vor 12" und ist stark von den 1980er-Jahren inspiriert. "Ich finde, die 80er sind zeitlos. Da sind die besten Lieder entstanden", so Saber.

Auch eines seiner größten Vorbilder erlebte in diesem Jahrzehnt seinen Höhenflug: Falco. "Er war eigentlich der Erste in Österreich, der sich wirklich etwas getraut hat, der offen war für Neues. Er war ja einer der ersten deutschsprachigen Rapper. Er war da schon etwas Besonderes und das hat mich sehr inspiriert." So eifert Saber seinem großen Idol auch nach und sagt ganz selbstbewusst, dass er einmal in die Billboard-Charts möchte und zur Legende werden will. "Ich finde, jeder sollte so denken. Groß träumen und von sich selbst überzeugt sein. Dann schafft man auch gewisse Sachen. Ich glaube, das ist das Beste, wenn man so ist."