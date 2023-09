Zukunft der Ukrainer in Österreich ist noch ungewiss

Zerstörte Städte, Tausende Tote, auseinandergerissene Familien: Eineinhalb Jahre dauert der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. 70.000 Ukrainer haben in Österreich ein sicheres Zuhause gefunden. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht – doch wie sich ihre Zukunft hier gestaltet, ist für viele Ukrainer noch ungewiss.

Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz und Volkshilfe luden am Montag zu einer Pressekonferenz, um auf das Problem aufmerksam zu machen: „Beide Seiten brauchen langfristige Perspektiven: die Ukrainer, aber auch Arbeitgeber und Vermieter in Österreich“, so Caritas-Generalsekretärin Anna Parr. Das fördere auch die Integration. Gefragt sei ein „pragmatischer Ansatz“.

Aufenthalt als Vertriebene

Aktuell gelten Menschen aus der Ukraine in der EU als Vertriebene. Ihnen sind Aufenthalt sowie Arbeitsmarktzugang bis März 2024 erlaubt; dies wird wohl bis März 2025 verlängert.

