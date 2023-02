Zugunglück in Kärnten: Kerosin konnte zum Großteil gesichert werden

Derzeit werde erhoben, wie hoch der Kerosin-Anteil im bereits abgepumpten Grundwasser und dem entsorgten Erdreich ist, berichtete Kurath. In weiterer Folge werden diese Daten mit dem Schadensbericht abgeglichen, in dem festgehalten ist, wie viel Kerosin aus den Kesselwaggons ausgetreten ist. Anhand dieser Datenmatrix wird ein mehrstufiges Sanierungskonzept erstellt, das von einem externen Unternehmen unter Einbindung der zuständigen Behörden durchgeführt wird.

Die Luftgütemessung habe in den vergangenen Tagen jedenfalls keine auffälligen Daten geliefert. „Obwohl die bis zum Grundwasser reichende Aushubgrube nun verschlossen ist, könnte der Kerosingeruch dennoch bei speziellen meteorologischen Gegebenheiten wahrnehmbar sein“, sagte Kurath. Die ÖBB informierten in ihrem Statusbericht, dass die Grube, die durch die Abtragung des kontaminierten Erdreichs entstanden ist, mittlerweile verfüllt wurde. In der Baugrube wurden auch spezielle Filterrohre verlegt.