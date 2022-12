Zugpassagiere bestohlen: Salzburger Polizei forschte drei Diebe aus

Die Salzburger Polizei hat drei Männer ausgeforscht, die zumindest seit Anfang November schlafende Zuggäste in Nachreisezügen durch Österreich bestohlen haben sollen. Der Slowake und die zwei Serben (48 bis 52 Jahre alt) stehen unter Verdacht, den Reisenden vor allem Schmuck, Bargeld und elektronische Geräte entwendet zu haben. Der Schaden liegt laut Polizei bei mindestens 15.000 Euro. Als Knotenpunkt für ihre Aktivitäten diente den Dieben der Salzburger Hauptbahnhof.

Nach längeren Ermittlungen wurden die drei Männer schließlich in Wels festgenommen, wo sie in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Unterkunft hatten. Die Polizei stellte in dem Versteck zahlreiche Wertgegenstände sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Trio wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in die Justizanstalt Wels gebracht.