Zug um Zug zu mehr Sicherheit auf steirischen Bahnhöfen

Abstimmen bei Events

Auch in der Steiermark sind nun gemeinsame Bestreifungen von Zügen und Bahnhöfen vorgesehen, dies allerdings vorerst nur auf „definierten Streckenabschnitten“, wie es hieß. Zudem stimmten sich Exekutive und Bahnen enger wegen Großevents ab, wie etwa der Formel 1 oder MotoGP auf dem Red Bull-Ring in Spielberg.

Pro Tag befördern die ÖBB allein in der Steiermark in rund 300 Zügen etwa 40.000 Passagiere. Allerdings kommt es auch auf den Bahnhöfen oder an Waggons zuweilen zu Beschädigungen durch Vandalismus, speziell Graffiti: Laut ÖBB verursache sie allein in diesem Bundesland einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro pro Jahr.

Das Projekt „Gemeinsam. sicher“ gibt es bereits seit mehreren Jahren, allerdings mit verschiedenen Schwerpunkten, von Wohnsiedlungen bis zu Bahnhöfen. Die Projekte können auch auf Zielgruppen ausgerichtet sein, hier wiederum von Kindergärten bis Seniorenvereinen. Der Grundgedanke war ursprünglich, die Polizei in den Gemeinden besser zu vernetzten und damit das Sicherheitsgefühl der Bewohner zu heben.