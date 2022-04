Angst vor GTI-Treffen: Villach erlässt erstmals ein Nachtfahrverbot

Nachtfahrverbot

• B 83 Faaker See Straße (Seeblickstraße, Egger Seeuferstraße) zwischen Drobollach

und Egg entlang der Stadtgrenze

• L 52 Rosegger Straße (Ribnigstraße) am Ribnig Hügel (Kreisverkehr St. Niklas bis

zur Einmündung in die Faaker See Straße)

• L 53 Kohlstattstraße von Drobollach bis zur Stadtgrenze

Wie schon in den vergangenen Jahren werden an bekannten Aufstellbereichen an den

Landesstraßen Absperrungen aktiviert. Davon betroffen:

• L 52 Rosegger Straße vom Kreisverkehr St. Niklas bis zur Stadtgrenze

• L 52 Rosegger Straße auf Höhe Abzweigung Türkeiweg

• B 84 Faaker See Straße bei der Unterführung A2 während der Nachtstunden

Darüber hinaus werden im Umfeld des Faaker Sees zahlreiche Halte- und Parkverbote

erlassen, um Zusammenkünfte von vornherein zu unterbinden. Ebenso werden

temporäre Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Landesstraßenabschnitten verordnet.



Villacher Alpenstraße

• Absperrung zahlreicher Parkplätze sowie Aufstellung von Betonleitwänden

• Nachteinfahrtsverbot

• Videoüberwachung der Parkplätze 9 und 10

• Erhöhte Präsenz der Exekutive