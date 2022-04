Wolf im Mölltal: Krisensitzung mit Experten über Vergrämung

Die Anwesenheit des Wolfes im oberen Mölltal, lässt die Gemüter weiter hochgehen. Wie berichtet, war es erst in der vergangenen Woche in der Gemeinde Stall zu einer Versammlung gekommen. Nachdem in nur vier Tagen insgesamt 14 Tage und zwei Rehe von dem Raubtier gerissen worden sein sollen, war die Aufregung untern den Landwirten groß. „Zudem streift der Wolf ständig durch das Siedlungsgebiet. In unmittelbarer Nähe zur Bushaltestelle, wo unsere Kinder unterwegs sind“, sagt Stalls Bürgermeister, Peter Ebner. Die Staller drohten der Landesregierung sogar, mit ihren Tieren nach Klagenfurt zu ziehen, um dort den Aufstand zu proben.