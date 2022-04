Sichtungen von Bär und Wolf in Kärnten: Almbauern sind beunruhigt

Doch nicht nur der Bär gibt in Kärnten sein Comeback. In den vergangenen Wochen kam es zu auffällig vielen Wolfssichtungen: In Dellach im Gailtal soll ein ausgewachsener Hirsch von zwei Wölfen gerissen worden. In der Gemeinde Stockenboi (Bezirk Villach-Land) streifte ein Wolf am Haus eines Bauerns vorbei und in Obervellach, im Mölltal, soll ein Wolf für den Riss mehrerer Schafe unweit eines Campingplatzes verantwortlich sein.

Bereits im vergangenen Sommer hatten unzählige Almbauern Risse ihrer Nutztiere von Wölfen beklagt. Zu verhindern war dies kaum. Ende Jänner 2022 setzte das Land Kärnten einen entscheidenden Schritt:

Neue Kategorien: Risiko- und Schadwölfe

Den Beschluss der Wolfsverordnung. Diese ermöglicht nicht nur die Bejagung von sogenannten „Schadwölfen“, also jener Tiere, die auf Almen Schafe reißen, sondern auch die Jagd auf „Risikowölfe“, die sich wiederholt in Siedlungen vorwagen.

Doch hilft diese Verordnung wirklich? „Das ist das Maximale, was aus Sicht des Landes derzeit möglich ist“, sagt Josef Obweger, Obmann der Kärntner Almwirtschaft im KURIER-Gespräch. Grundsätzlich begrüße er die Verordnung, die nun für zwei Jahre lang gültig ist. „Aber sie wird wohl nicht reichen, um das Problem des Wolfes zu lösen“, sagt Obweger.

Mulmiges Gefühl für Almsaison

Besonders in Hinblick auf den Start der bevorstehenden Almsaison: „Ich habe ein mulmiges Gefühl, wenn ich an die Almsaison denke. Weil wenn es jetzt schon so viele Sichtungen von Wölfen gibt, was bedeutet das dann für unsere Tiere auf den Almen?“, fragt Obweger.