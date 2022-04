Erste Sichtung nach 40 Jahren: Bär tappte in Völkermarkt in Fotofalle

Die Begeisterung ist Jäger Helmut Furian auch einen Tag nach seiner Entdeckung deutlich anzuhören. Dem Jäger und Unternehmer lief in der Nacht auf Dienstag etwas ganz besonderes vor seine Wildtierkamera: Das stattliche Exemplar eines Bären.

"Die Kamera ist direkt mit meinem Handy gekoppelt. Ich stehe immer so gegen halb sechs auf und kontrolliere dann, was über Nacht aufgenommen wurde", erzählt Furian. Was seine Kamera Dienstagfrüh gegen 4:25 Uhr zeigte, war außergewöhnlich. Zu sehen ist ein Bär, der in aller Ruhe durch einen Wald in St. Peter am Wallersberg stapft.