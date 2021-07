Vom Almleben im Schatten des Problemwolfs

Für Familie Wallner ist es der erste Sommer als Halter auf der Poludnig-Alm. Ebenso wie für den Wolf, der davor hier nie in Erscheinung getreten sei. Dabei ist man große Beutegreifer in der Gegend gewohnt. „Der Bär reißt jeden Sommer rund 20 Schafe. Aber das sind 20 in der Saison, nicht in drei Wochen“, sagt Thomas Brugger, Obmann der Almgemeinschaft.