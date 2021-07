Wie die Wölfe den Wildbestand verändern

„Freilich stehen wir der Zunahme des Wolfsbestandes sehr kritisch gegenüber. Aber wir lassen uns in diese emotionale Debatte nicht hineinziehen“, hat Pröll aus den Anfeindungen in Niederösterreich gelernt. Die Jagd sei nur insofern betroffen, dass sich überall dort, wo der Wolf auftritt, das Habitat deutlich verändere, so Pröll.

So viele Tiere töten die Wölfe in Österreich

Bestes Beispiel seien das Wolfsrudel und ein paar Einzeltiere, die es sich seit Jahren auf dem reich gedeckten Gabentisch des Truppenübungsplatzes Allentsteig (NÖ) gemütlich gemacht haben. „Die Wölfe haben den Muffelbestand in dem Gebiet quasi ausgerottet“, erklärt Pröll. Die Wildschafe waren für die Beutegreifer die leichteste Beute.

Seit 2019 läuft am Bundesheergelände ein Wolfsmonitoring-Forschungsprojekt des Instituts für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien zusammen mit Förstern des Übungsplatzes. Dabei hat man errechnet, dass die Raubtiere pro Jahr etwa 50 Stück Rotwild, 120 Stück Wildschweine und bis zu 350 Rehe jagen und töten. Das entspricht in etwa 16.000 Kilo Wild.