Zu wenig Wasser: Trockenheit wirkt bis in den Winter weiter

Das wärmste Sommerhalbjahr der Messgeschichte in Österreich ging 2018 nahtlos in einen viel zu warmen Herbst über. Nördlich des Alpenhauptkamms liegen die Niederschlagsmengen über das ganze Jahr hinweg unter dem Schnitt. Manche Landesteile litten heuer monatelang unter Trockenheit.

In Vorarlberg wurde im Sommer sogar in manchen von Quellen abhängigen Gemeinden das Trinkwasser knapp. Und die Situation spitzt sich erneut zu. „Wir machen uns Sorgen. Es gibt schon wieder einen Wasserrückgang“, sagt Alwin Müller, Bürgermeister von St. Gerold. Die kleine Gemeinde im Bezirk Bludenz hängt an einer Quellfassung und musste heuer sogar an drei Tagen mit Trinkwasser beliefert werden. „Wir hatten von Februar bis September keinen Niederschlag. Wenn es nicht regnet, bevor die Böden zufrieren, könnten wir im Winter ein Problem bekommen“, sagt er.