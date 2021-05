Zu viele Bäume werden aus Angst vor Haftung gefällt

Es ist ein Fall, der jede Kommune treffen könnte. Eine Stadtgemeinde war für die Betreuung einer 60 bis 80 Jahre alten Pappel verantwortlich, die an einem stark frequentierten Platz gestanden war. Der Baum stürzte um, eine Person wurde verletzt und es gab großen Sachschaden. Die Gemeindeführung wurde verurteilt, weil der Baum nicht genau nach den Vorschriften kontrolliert worden war. Mindestens alle sechs Monate und in einem Sichtabstand von maximal 1,5 Metern. Dass die Erstellung eines Baumkatasters an eine Firma vergeben worden war, half nichts.

Solche Fälle haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Da half es auch nicht, dass die Baumsicherungsmaßnahmen verstärkt wurden. Dieser Kostendruck und die Angst vor der Haftung führen mittlerweile aber zu dem Ergebnis, dass immer mehr Bäume gefällt werden. Das Problem ist, dass juristisch die Bäume den Gebäuden bezogen auf die Haftung um nichts nachstehen (§1319 ABGB).