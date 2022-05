Zu viel Beton in Graz: Der Weg retour aus dem Bauboom

Um den Bauboom in Graz zu dämpfen, will die Koalition den Flächenwidmungsplan ändern. Noch vor dem Sommer soll ein Entwurf stehen, kündigt KPÖ-Klubobfrau Christine Braunersreuther an. „Man hätte in der Vergangenheit einige der gesichtslosen Wohnblöcke verhindern können.“ Hilfe sei auch vom Landesgesetzgeber notwendig, fordert Karl Dreisiebner, Klubchef der Grünen: Freistehende Flächen – wie Balkone oder Gänge – waren bisher nicht in die Bebauungsdichte einzurechnen, es konnte also mehr verbaut werden, als die rechtliche Rahmenordnung vorsieht. Gerichte haben diese Auslegung in Einzelfällen bereits aufgehoben. Nun müsse das Land eine entsprechende neue Verordnung vorlegen, fordert Dreisiebner.

Er regt allerdings auch an, höher hinaus zu planen. „Über die Dichte und Wohnungsdimensionen werden wir noch viel zu reden haben. Wenn es klimaschutztechnisch und ökologisch wichtig und richtig ist, muss man die Diskussion über die Höhenentwicklung führen.“ Damit meine er aber nicht Hochhäuser, versichert der grüne Gemeinderat. „Bloß die Frage ist: Wie baut man und wo verdichtet man?“ Sinn machten höhere Gebäude in bereits gut erschlossenen Gebieten.