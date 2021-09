Von Berlin bis Graz: Wohnen wird zum Protestthema

Grazer Forderung nach Mietgrenze

Seit Jahren trommelt Elke Kahr eine Botschaft: Es müsse eine gesetzliche Mietzinsobergrenze geben, denn „Wohnen ist viel zu teuer geworden“. Diese Schranke soll auch im privaten Sektor einziehen.



Nun stieß Kahr am Sonntag mit ihrer KPÖ die ÖVP vom Sockel und ist auf dem besten Weg, erste kommunistische Bürgermeisterin der zweitgrößten Stadt Österreichs zu werden. Entsprechend mehr Gewicht bekommen ihre Forderungen, sie bleibt dabei: „Wir halten Mietzinsobergrenzen für wichtig, das muss man in Angriff nehmen“, betont Kahr am Montag. „Für uns ist das eine Kernfrage.“ Als Grenze könnte sich Kahr den Wiener Richtwert von knapp sechs Euro/ vorstellen, das schütze vor „überbordenden Mieten. Das wäre ein Riesenschritt.“



Allerdings muss so ein Schritt im Nationalrat gesetzt werden, in Graz allein geht da gar nichts. Auch Berlin mit seiner Volksbefragung ist da kein Modell, da die deutsche Bundeshaupthauptstadt mehr gesetzgeberische Möglichkeiten.

Aber es zeigt, die KPÖ bleibt ihrem Stammthema treu: Obwohl die ÖVP-FPÖ-Koalition Kahr 2017 das Wohnungsressort abnahm, werden die Kommunisten dennoch als jene Partei wahrgenommen, die sich für leistbares Wohnen einsetzt. Das hat seine Geschichte, die mit dem KPÖ-„Mieternotruf“ von Kahrs Vorgänger Ernest Kaltenegger 1992 begann. Die Entwicklung setzte sich in der Sanierung von Gemeindewohnungen ab 1998 fort: Da war Kaltenegger bereits für den Gemeindewohnbau zuständiger Referent in der Stadtregierung im Kulturhauptstadtjahr 2003 ging diese Sanierung sogar als Kulturprojekt durch: „Eine Nasszelle für jede Gemeindewohnung“. Die Fliesen trugen dann das offizielle Logo von „Graz03“.



Doch längst ist das Wohnkostenproblem aus dem Gemeindebau hinaus gewachsen. Der private Sektor erlebt zwar einen nie da gewesenen Bauboom, doch Erhebungen aus 2020 zeigen: Graz gehört mit Mieten von durchschnittlich zehn Euro pro Quadratmeter zu den teureren Pflastern. In den vergangenen zehn Jahren zogen die Mieten um bis zu ein Fünftel an und das erklärt den Erfolg der KPÖ: Selbst die bekannt bürgerlichen Bezirke färbten sich am Sonntag tiefrot.