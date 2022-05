Was aus denkmalgeschütztem Gebäude in Grazer Siedlung werden soll

Otto Hochreiter, Direktor des Graz Museum, hat auch bereits ein Konzept für ein mögliches Museum in der Tennenmälzerei fertig, bei dem die Industrie im Zentrum steht. Beim Technischen Museum in Wien könnte man Dauerleihgaben nachfragen, überlegte Hochreiter am Dienstag.

Stadtrat Riegler geht von rund 220.000 Besuchern pro Jahr für das gesamte Haus aus. Den Eintrittspreis für das Museum selbst würde er analog zu jenem auf dem Schloßberg mit zwei Euro ansetzen. „Ich gehe damit in das Rennen für den Beteiligungsprozess“, betonte Riegler.

Die Kosten für sein Projekt bezifferte der Kulturstadtrat mit zehn bis 15 Millionen Euro. Geld, das aber auch bei anderen Ideen nötig sein werde: Die Tennenmälzerei, ein ehemaliger Silo, müsse jedenfalls saniert und geöffnet werden.