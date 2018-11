Alte Stadt baut ein modernes Dorf

Da die Altstadt mit Spuren des Mittelalters, dort die Neustadt des 21. Jahrhunderts. Keine zwei Kilometer Luftlinie sind die beiden Stadtteile entfernt, durch dessen modernen Part „ Graz in einer anderen Liga spielen wird“, wie ÖVP-Stadtchef Siegfried Nagl hofft: Bis 2024 wird auf den Reinighausgründen im Grazer Westen ein Viertel neu hochgezogen.

Mit den 15.000 Menschen, die dann dort leben und arbeiten, sei Reininghaus „eigentlich so etwas wie eine Bezirksstadt in der Stadt“, überlegt Stadtbaudirektor Bertram Werle. Seit 13 Jahren tüfteln Politiker, Investoren und Planer, was denn am besten aus dem 54 Hektar großen Gelände mit seinen denkmalgeschützten Bauten einer Brauereidynastie gemacht werden könnte. Jedenfalls keine Fortschreibung des bewährten Schemas, versichert Werle. „Banales Weiterspielen hätte bedeutet: Wohnbau, vier- bis fünfgeschoßig, geringe Dichte, lange Wege.“

Graz geht mit einem Architekten- und Investorenteam andere Wege und außerdem hoch hinaus: Als Herz der Bebauung des „Quartier 2“ genannten Mittelteils wird ein 76,5 Meter hoher (Büro-)Turm errichtet.

Daneben zweite weitere, mit 63 und 40 Meter kleinere Türme, die ebenfalls als Büro- und Betriebsflächen gedacht sind: Hotel, Gastronomie, Handel, Ärztezentrum, Fitnesscenter – alles geplant. Die Gebäude sollen Glasfassaden bekommen, die Gänge dazwischen überdacht sein.